Iran: Nato, ok a maggior contributo in lotta contro terrorismo internazionale (2)

- Il vice-addetto stampa della Casa Bianca, Judd Deere, ha successivamente confermato su Twitter che Trump ha parlato con Stoltenberg e "ha sottolineato l'importanza dell'aumento da parte della Nato del suo ruolo nella prevenzione dei conflitti e nel mantenimento della pace in Medio Oriente". Il presidente Usa all'inizio della giornata aveva annunciato che avrebbe chiesto alla Nato di "essere molto più coinvolta nel processo in Medio Oriente", dopo che l'Iran martedì scorso ha annunciato di aver lanciato una dozzina di missili balistici su due basi irachene che ospitano truppe statunitensi in risposta all'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani. L'Alleanza Atlantica svolge già un ruolo nella Regione come membro della coalizione globale per sconfiggere lo Stato islamico e partecipa anche alla formazione di missioni in Iraq e in Afghanistan per combattere contro altre organizzazioni terroristiche. Circa 8.000 soldati della Nato sono attualmente in Afghanistan. Trump, tuttavia, ha spesso lamentato che i Paesi membri della Nato non investono sufficientemente nella spesa per la difesa dell'Alleanza e ha sostenuto che fanno troppo affidamento sui dollari degli Stati Uniti. (Was)