Usa: tassi di mercato monetario stabili, grandi banche cercano meno liquidità da Fed

- E' lievemente diminuita la richiesta di liquidità a breve termine dalla Federal Reserve (la Banca centrale statunitese) dopo il forte interesse riscontrato ad inizio settimana. La Fed, ricorda il "Wall Street Journal", ha iniettato 46,6 miliardi di dollari nei mercati attraverso quelli che vengono chiamati pronti contro termine passivi. Gli interventi di pronti contro termine della Fed accettano obbligazioni di banche idonee in quello che è effettivamente un prestito a breve termine di liquidità della Banca centrale garantito dai titoli. Le banche idonee ad accedere a queste operazioni sono limitate nella quantità di liquidità che possono attingere dalla Fed e gli Istituti pagano gli interessi alla Banca centrale per accedere al proprio denaro. L'improvvisa minore domanda di denaro della Fed è dovuta al fatto che l'Istituto centrale ha iniettato il 7 gennaio scorso quasi 100 miliardi di dollari attraverso operazioni di pronti contro termine. (segue) (Was)