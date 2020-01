Libia: Conte incontra Haftar, forte preoccupazione per escalation

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato questo pomeriggio a palazzo Chigi il generale Haftar. Il presidente Conte, riferisce una nota della presidenza del Consiglio, ha espresso la forte preoccupazione per la continua escalation sul terreno in Libia e ribadito la ferma condanna per l’attentato all’Accademia militare di Tripoli. Nel rilevare i rischi per la stabilità dell’intera regione, ha sottolineato che l’unica soluzione sostenibile è quella politica e ha pertanto invitato a rinunciare all’opzione militare. Nel corso dell'incontro il presidente Conte ha commentato insieme ad Haftar gli aspetti salienti del comunicato congiunto emesso al termine dell’incontro fra i presidenti Putin e Erdogan, ove si invitano le parti al raggiungimento di un rapido cessate-il-fuoco. (Com)