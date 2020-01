Panama: licenziato direttore prigione dopo la morte di 13 detenuti durante una rivolta

- Il governo di Panama ha ordinato il licenziamento del direttore del carcere di La Joyita, Alexandra Vence, e l'apertura un procedimento amministrativo contro diversi funzionari della prigione ritenuti responsabili degli incidenti che hanno causato la morte di 13 detenuti durante una rivolta lo scorso 17 dicembre. All'indomani degli eventi il presidente panamense, Laurentino Cortizo, ordinò ai ministri dell'interno, Carlos Romero, e della pubblica sicurezza, Rolando Mirones, di indagare sull'accaduto. Al termine delle indagini i due hanno consegnato ieri, 7 gennaio, un rapporto completo al presidente che, considerati gli esiti, ha deciso di licenziare il direttore della struttura. Alexandra Vence è stata licenziata per violazione dei doveri di ufficio. Procedimenti disciplinari sono stati invece aperti a carico dell'allora capo della sicurezza esterna de La Joyita, Isamel Arguelles, e contro l'allora vicecommissario della polizia nazionale, José Vidal. I due sono accusati di non aver adottato le misure preventive necessarie per evitare la rivolta. (segue) (Mec)