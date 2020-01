Panama: licenziato direttore prigione dopo la morte di 13 detenuti durante una rivolta (2)

- Quanto all'indagine sulla rivolta, la relazione preliminare dei ministri ha confermato che la violenza è esplosa a causa di un regolamento di conti tra i membri della stessa organizzazioni criminali. Le armi usate, compresi i fucili d'assalto Ak-47, erano nascoste in una buca che i prigionieri avevano scavato due anni prima sfruttando i canti della messa per coprire il rumore degli scavi. Le armi erano poi state introdotte dall'esterno. "La recinzione perimetrale è danneggiata o in alcune aree è assente, le torri di guardia sono cadute e altre non sono adatte per l'uso perché rappresentano un pericolo per gli agenti di polizia. Inoltre tutti i centri sono inadeguati alla risocializzazione di detenuti", ha affermato il ministro Mirones. Per questo i ministri hanno proposto un piano per apportare miglioramenti strutturali e rinnovare le attrezzature a La Joyita e una legge per creare il servizio di sicurezza penitenziaria per evitare future rivolte. Secondo Mirones, tra il 2014 e il 2018 ci sono state 146 evasioni dalle carceri panamensi e 135 morti per atti violenti. Nei primi sei mesi del 2019, sono state registrate 30 evasioni e 23 morti. (segue) (Mec)