Brasile: nel 2019 registrato maggiore deflusso di dollari dal 1982 (2)

- L'afflusso di dollari avviene ad esempio quando gli investitori inviano denaro in Brasile per pagare l'acquisto di prodotti brasiliani o per fare investimenti finanziari e investimenti in aziende. Il deflusso si verifica quando gli investitori ritirano fondi dal Brasile per investire normalmente in altri Paesi o per pagare le importazioni. I dati della Bc mostrano che lo scorso anno i dollari sono usciti dai conti delle operazioni finanziarie, che coinvolgono investimenti diretti esteri, fondi per investimenti finanziari, rimesse di utili e dividendi (quote di utili) e prestiti presi dall'estero, tra gli altri. (segue) (Brb)