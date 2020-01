Usa: sondaggio su Trump, per maggioranza impropri suoi rapporti con Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza degli intervistati disapprova dei rapporti intrattenuti dal presidente statunitense Donald Trump con l'Ucraina. E' quanto emerge da un recente sondaggio pubblicato oggi da "The Hill". Il sondaggio a cura di Hill-HarrisX, è stato condotto dopo che la Camera dei rappresentanti ha votato la messa in stato di accusa (impeachment) del presidente Usa in relazione ai suoi rapporti con l'Ucraina. Il sondaggio ha rilevato che il 58 per cento degli intervistati ha dichiarato che Trump ha agito in modo improprio, rispetto al 42 per cento che ritiene che il titolare della Casa Bianca abbia agito correttamente. Gli intervistati erano fortemente polarizzati in accordo con le posizioni assunte dai partiti: l'86 per cento dei Democratici, infatti, afferma che il presidente ha agito in modo improprio rispetto a solo il 22 per cento dei Repubblicani. Gli indipendenti si sono schierati con i Democratici per il 62 per cento. La Camera il mese scorso ha votato la messa in stato di accusa di Trump in relazione alla violazione di due articoli di impeachment: abuso di potere e ostruzione al Congresso. (Was)