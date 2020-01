Italia: i miliardari Benetton devono muoversi con cautela nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La principale difficoltà in merito al radicalismo del governo è che precede la conclusione formale dell'indagine e propone un numero di indennizzi arbitrario privo di giustificazioni trasparenti. Il problema pratico è che è difficile vedere come qualsiasi azienda diversa da Autostrade possa gestire le autostrade italiane. C'è ancora spazio per una risoluzione negoziata. La priorità del governo dovrebbe essere - osserva ancora il "Washington Post" - quella di assumere tutte le misure di controllo necessarie derivanti dall'indagine e garantire che le infrastrutture autostradali siano sicure oltre a dover anche incentivare il buon comportamento dei concessionari. C'è la comprensibile preoccupazione che le richieste a breve termine dell'interesse sul debito di Atlantia e i dividendi degli azionisti abbiano superato le spese necessarie per prevenire problemi che richiederebbero tempo per emergere. (Was)