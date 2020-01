Rifiuti: Costa, su sito Giugliano competenza è della regione Campania (2)

- Non solo, aggiunge il ministro, "ma viene da chiedersi: come mai dopo l’aggressione da parte della struttura commissariale ai beni dei Vassallo, e dopo i primi atti vandalici, i primi atti vandalici subiti dalla struttura nei mesi scorsi la Regione non ha immediatamente provveduto ad esempio a rafforzare i controlli e la guardiania? Come mai non è stato chiesto un aiuto quando la malavita si è accanita contro un presidio di bonifica e di legalità? Non vogliamo entrare nel merito delle polemiche, che rispondono a logiche che non ci appartengono. Restiamo ancorati ai fatti: e questi ci dicono con evidenza che la Regione Campania, chiaramente, non ha ritenuto di prepararsi al passaggio di consegne. Condividiamo la preoccupazione espressa dai cittadini in queste ore, e ribadiamo - conclude Costa - che è il momento che ognuno faccia la propria parte e che la Regione non si tiri indietro". (Com)