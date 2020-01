Legge elettorale: Lega, noi per maggioritario, chi vince governa senza giochini palazzo

- La Lega, in merito alla legge elettorale, chiarisce la sua posizione e spiega di essere a favore del "maggioritario, come in Gran Bretagna: chi vince governa stabilmente, senza giochini di palazzo e ribaltoni. Speriamo che nessuno tolga agli italiani il diritto di votare il referendum su questo". (Rin)