Venezuela: Commissione interamericana per i diritti umani annuncia visita nel paese dal 3 al 7 febbraio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’organizzazione non governativa Amnesty International ha denunciato oggi “gravi attacchi” contro membri dell'opposizione nell’Assemblea nazionale in Venezuela, definendoli come “parte di una politica di repressione contro qualsiasi tipo di dissidenza”. “Le autorità di Nicolas Maduro hanno messo in atto ripetuti tentativi di smantellare qualsiasi forma di dissenso politico nel paese, commettendo gravi violazioni dei diritti umani, tra cui l'uso della tortura, sparizioni forzate e detenzione arbitraria ", ha affermato Erika Guevara-Rosas, direttore Americhe per l’Ong. “Amnesty International continuerà a essere vigile di fronte a questa nuova crisi politica attorno all'Assemblea nazionale e al rischio di ulteriori arresti arbitrari o altre aggressioni, che possono includere attacchi a deputati e giornalisti, campagne di stigmatizzazione, restrizioni alla libertà di movimento, minacce di violenza fisica, torture, arresti arbitrari e ispezioni illegali", ha aggiunto. (segue) (Brb)