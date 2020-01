Occupazione: al ministero del Lavoro tavolo permanente su crisi sito Almaviva di Palermo

- Si è svolto oggi, al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’incontro per proseguire l’esame della situazione occupazionale del sito di Palermo di Almaviva Contact Spa. Sulla vicenda, come informa lo stesso ministero del Lavoro in una nota, resta alta l’attenzione del governo: a testimonianza di ciò, al tavolo hanno partecipato il sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Stanislao Di Piazza e la sottosegretaria al ministero dello Sviluppo economico, Alessandra Todde. Presenti all’incontro, i rappresentanti dell’azienda, delle organizzazioni sindacali e del comune di Palermo. L’azienda ha esposto lo stato dell’arte del confronto con i diversi committenti, al fine di trovare le condizioni che consentano di garantire gli attuali livelli occupazionali del sito di Palermo. Nel contempo, pur considerando i progressi finora raggiunti, i rappresentanti di Almaviva, informa ancora la nota, hanno manifestato l’esigenza che sia avviato un confronto con le organizzazioni sindacali per condividere il ricorso ad ammortizzatori sociali conservativi, per il periodo necessario a superare l’attuale riduzione dei volumi di traffico. I rappresentanti di governo hanno ribadito l’impegno a seguire con continuità la questione, considerando permanente il tavolo sul sito di Palermo. (Com)