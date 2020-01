Canada: Trudeau, indagini "approfondite" su incidente aereo in Iran, morti 63 canadesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha detto che il Paese assicurerà che lo schianto del volo della compagnia Ucraina international airlines di mercoledì mattina sia "accuratamente indagato". Lo riferisce l'emittente canadese "Cbc" precisando tra i deceduti a bordo c'erano anche 63 canadesi. Questa mattina Trudeau ha rilasciato una dichiarazione in cui ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle 176 persone del volo Ps752 da Teheran a Kiev - 167 passeggeri e nove membri dell'equipaggio, tra cui famiglie canadesi, accademici e studenti. "A nome del governo del Canada, Sophie e io offriamo le nostre più sentite condoglianze a coloro che hanno perso la famiglia, gli amici e i loro cari in questa tragedia. Il nostro governo continuerà a lavorare a stretto contatto con i suoi partner internazionali per garantire che questo incidente sia adeguatamente indagato per offrire risposte alle domande dei canadesi. Oggi, assicuro a tutti i canadesi che la loro sicurezza è la nostra massima priorità. Ci uniamo - ha concluso - anche agli altri Paesi che piangono la perdita di loro cittadini". In onore alle vittime, la bandiera canadese in cima alla Peace Tower di Ottawa è stata posta a mezz'asta.(Was)