Iran: "Wsj", centinaia di missili balistici a corto e medio raggio in arsenale Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran ha centinaia di missili balistici a corto e medio raggio che ha sviluppato dagli anni '80 in base a componenti sovietiche, nordcoreane e cinesi. Il Paese sostiene, scrive Laurence Norman sul "Wall Street Journal", di aver limitato il raggio massimo di quei missili a 1.250 miglia e di non aver ancora testato alcun missile che superi quel raggio. Tuttavia, gli esperti affermano che l'Iran sta lavorando a tecnologie che potrebbero eventualmente aprire la strada allo sviluppo di missili a lungo raggio, compresi quelli intercontinentali che potrebbero raggiungere gli Stati Uniti. Il programma missilistico del Paese, iniziato negli anni '80 con acquisti dalla Siria, dalla Libia e dalla Corea del Nord, è stata vincolato dai divieti internazionali sui componenti chiave da importare. (segue) (Was)