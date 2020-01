Iran: "Wsj", centinaia di missili balistici a corto e medio raggio in arsenale Teheran (2)

- Secondo autorità statunitensi ed europee, negli ultimi anni l'Iran ha fatto passi da gigante nella sua tecnologia missilistica balistica in termini di precisione. Tuttavia, nell'attacco di settembre alle strutture petrolifere saudite, per il quale i Paesi occidentali hanno accusato l'Iran, sono stati utilizzati droni e missili cruise. L'arsenale iraniano include missili a propellente liquido con base Scud, come lo Shahab-3. Questi hanno una portata e un carico utile maggiori. L'Iran ha anche sviluppato e prodotto a livello nazionale missili a propellente solido, più facili da maneggiare e nascondere, come il Fateh-110. Teheran possiede missili balistici che possono minacciare gli Stati Uniti e altre navi di stanza nel Golfo Persico, secondo un rapporto della Brookings institution che risale a marzo 2019. L'uso di missili balistici da parte di Teheran contro le Forze statunitensi potrebbe - osserva ancora l'editorialista del "Wsj" - anche essere destinato a inviare un messaggio politico. (Was)