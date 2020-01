Usa: impeachment, McConnell rifiuta di negoziare con Pelosi i termini del processo

- Il senatore Mitch McConnell, leader della maggioranza, oggi ha rifiutato categoricamente di negoziare con il presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, le condizioni del processo di impeachment del Senato contro il presidente Donald Trump e ha accusato l'esponente democratico di giocare alla politica con un processo solenne in un momento di possibile guerra. Lo riferisce il quotidiano "New York Times". Il giorno dopo aver annunciato di avere i voti per condurre un processo senza cedere alle richieste di ulteriori testimoni da parte dei Democratici, McConnell ha dichiarato che la Camera non aveva altra scelta se non quella di porre fine al "gioco spudorato" e trasmettere i due articoli dell'impeachment contro l'inquilino della Casa Bianca approvati il mese scorso. "Non ci saranno contrattazioni sulla procedura della Camera al Senato", ha dichiarato alla Camera alta McConnell, repubblicano del Kentucky. "Non rinunceremo alla nostra autorità di tenere questo processo di impeachment. Il turno della Camera è terminato. Il Senato ha preso la sua decisione", ha concluso. (segue) (Was)