Iran: Nato, ok a maggior contributo in lotta contro terrorismo internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alleanza Atlantica (Nato) ha accettato di "contribuire maggiormente alla stabilità della Regione" in Medio Oriente il giorno dopo che l'Iran ha affermato di aver colpito due basi militari irachene che ospitavano truppe statunitensi. Oggi, riferisce "The Hill", il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha avuto una conversazione telefonica con il presidente statunitense Donald Trump "sugli sviluppi in Medio Oriente", discutendo in particolare, stando ad una trascrizione della conversazione, "della situazione nella Regione e del ruolo della Nato". "Il presidente ha chiesto al segretario generale dell'Alleanza Atlantica un maggior coinvolgimento in Medio Oriente. I due hanno convenuto che la Nato potrebbe contribuire maggiormente alla stabilità della Regione e alla lotta contro il terrorismo internazionale", si legge nella dichiarazione. (segue) (Was)