Usa: tassi di mercato monetario stabili, grandi banche cercano meno liquidità da Fed (2)

- Alcuni analisti hanno notato che questa settimana c'è stato un modesto aumento degli attriti nei mercati monetari che stanno esercitando una certa pressione al rialzo sui tassi di indebitamento, ragione per cui c'è ancora un'ampia domanda di offerte di liquidità della Fed. Martedì scorso, il tasso effettivo dei fondi federali si è attestato all'1,55 per cento, contro un intervallo dell'1,50 per cento e dell'1,75 per cento fissato dalla Fed. La Banca centrale statunitense ha iniettato quantità significative di liquidità a breve termine ai mercati finanziari da settembre, quando i tassi di interesse a breve sono saliti inaspettatamente. All'epoca, le principali banche che normalmente prestano liquidità a breve termine ad altre società finanziarie si sono ritirate, facendo salire i tassi del mercato monetario. (Was)