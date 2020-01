Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.VARIEPresidio dei lavoratori di Galimberti Euronics organizzato dalla Filcams CGIL Lombardia in occasione della comparizione della società davanti al Tribunale di Milano per determinare le sorti dei 250 lavoratori che operano nei punti vendita.Tribunale di Milano (ore 11.00 - 14.00)Conferenza stampa di presentazione della nuova collezione di figurine Panini "Calciatori 2019-2020". Intervengono rappresentanti di Lega Serie A, Lega B, Lega Pro, AIC, AIAC e di altre personalità del mondo del calcio.Sede Lega Serie A, via Ippolito Rosellini, 4 (ore 12.30)Incontro di inizio anno tra Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti, e il ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova sugli scenari e sulle prospettive per l'agroalimentare italiano.Cooperativa Gardalatte, via Statale - Lonato del Garda/BS (ore 15.30)Corteo organizzato dal “Comitato Salviamo il Parco Bassini”, per chiedere che non venga edificato sull’area verde e che il Comune di Milano vieti la costruzione di nuovi edifici su tutte le aree verdi della città.Largo Volontari del Sangue - Palazzo Marino (dalle 17.00 alle 18.30)MONZAPresentazione delle attività 1° Comitato provinciale per le Pietre d’Inciampo Monza e Brianza nato per ricordare le vittime della Shoah e della deportazione. Con il presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio, il presidente del Comitato per le Pietre d’Inciampo e vice presidente Aned Monza e Sesto S. Giovanni Milena Bracesco, il sindaco di Monza Dario Allevi e gli altri primi cittadini dei 18 Comuni che hanno aderito al Comitato. È statoi nvitato anche il prefetto di Monza, Patrizia Palmisani.Sede della Provincia MB, via Grigna 13 - Monza (ore 10.30) (Rem)