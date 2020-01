Libia: ministro Esteri francese, non esiste soluzione militare a crisi

- Non esiste una soluzione militare della crisi in corso in Libia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Jean-Yves Le Drian, nella conferenza stampa congiunta con gli omologhi di Egitto, Cipro e Grecia (rispettivamente Sameh Shoukry, Nikos Cristodulides, Nikos Dendias) avvenuta oggi al Cairo. "Riteniamo che non ci sia soluzione militare per la crisi libica e non possiamo parlarne se non alla luce del rispetto del diritto internazionale", ha dichiarato Le Drian. Il ministro francese ha sottolineato di aver concordato insieme ai colleghi degli altri tre paesi la necessità di lavorare sullo smantellamento delle milizie e garantire un'equa distribuzione della ricchezza nel paese e di sostenere il processo di Berlino al fine di raggiungere una soluzione politica alla crisi. Condannando gli interventi della Turchia in Libia e nel Mediterraneo orientale, Le Drian ha sottolineato insieme ai colleghi di Egitto, Cipro e Grecia il rifiuto dei due memorandum d'intesa firmati di recente a Istanbul tra l’esecutivo turco e il Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli.(Cae)