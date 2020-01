Bolivia: governo, sollecitata a Interpol allerta massima per arresto di Morales

- Il governo boliviano della presidente ad interim Jeanine Anez ha chiesto all'Interpol di emettere un avviso rosso per l'arresto dell'ex presidente Evo Morales, da metà dicembre in Argentina. Una notizia al momento non confermata né dalla procura generale, né da informaizoni ufficiali dell'Interpol. "Abbiamo dato ordine all'Interpol per attivare l'ordine di arresto internazionale. Il signor Evo Morales è ricercato per terrorismo e sedizione ed è per questo che lo stiamo aspettando", ha detto il ministro dell'Interno, Arturo Murillo, in una conferenza stampa rilanciata dai media locali. "LO stiamo aspettando, che venga qui in Bolivia, qui ci sono le manette per portarlo in carcere", ha aggiunto il ministro esibendo i ferri alla stampa. (segue) (Brb)