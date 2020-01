Bolivia: governo, sollecitata a Interpol allerta massima per arresto di Morales (3)

- Oltre a respingere il contenuto delle accuse, Morales ritiene che non si possa dare seguito al mandato, nei termini espressi dalla procura, dal momento che "formalmente", non ha mai perso la carica di presidente: l'Assemblea legislativa - ricorda - non ha ratificato con il voto le dimissioni, così come vorrebbe la Costituzione. Morales, che ha detto di essere pronto anche a varcare il confine patria, sta preparando la sua difesa con un collegio composto - tra gli altri - dal noto giurista spagnolo Baltasar Garzon. Il magistrato, già titolare di cruciali inchieste giudiziarie in Spagna, ha svolto un ruolo da protagonista in diversi casi con risonanza internazionale. Tra questi, si ricorda la firma - nell'ottobre del 1998 - del mandato di arresto nei confronti di Augusto Pinochet, in quei giorni ricoverato a Londra per cure mediche. Si trattava di mandare il militare cileno a processo per il presunto coinvolgimento in reati di genocidio, terrorismo internazionale, torture e sparizioni di persone. (segue) (Brb)