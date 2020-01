Libia: Conte riceve Haftar a Roma, Di Maio al Cairo chiede a colleghi apertura su Sarraj

- Giornata d’intensi sforzi per l’Italia sul dossier libico. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ricevuto nel pomeriggio a Palazzo Chigi il generale Khalifa Haftar, comandante dell’Esercito nazionale libico (Lna), che dallo scorso dicembre sul terreno ha intensificato la sua offensiva verso Tripoli. Il capo del governo italiano avrebbe dovuto vedere anche il capo del Governo di accordo nazionale (Gna), Fayez al Sarraj, il quale – stando a quanto si apprende – avrebbe tuttavia appreso con irritazione della presenza a Roma di Haftar, risolvendosi dunque a saltare la tappa italiana e a fare ritorno a Tripoli dopo essere stato a Bruxelles, dove questa mattina ha incontrato il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, l'Alto rappresentante per la politica estera della Ue, Josep Borrell, e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Nelle stesse ore al Cairo il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, è stato protagonista di una riunione con i colleghi di Egitto (Sameh Shoukry), Francia (Jean-Yves Le Drian), Grecia (Nikos Dendias) e Cipro (Nikos Christodoulides), sempre dedicata al dossier libico. Al termine dell’incontro, il titolare della Farnesina ha deciso di non firmare il comunicato finale congiunto, troppo sbilanciato contro il Gna di Sarraj e la Turchia, che di recente ha annunciato il proprio intervento militare a sostegno di Tripoli. (segue) (Res)