Libia: Conte riceve Haftar a Roma, Di Maio al Cairo chiede a colleghi apertura su Sarraj (2)

- Di Maio, secondo quanto si apprende, ha tentato di smussare la dura posizione assunta dai partecipanti nei confronti del governo libico riconosciuto dalle Nazioni Unite e di Ankara, ricordando la necessità di “non spaccare” l’Unione europea e sottolineando come ogni decisione, in questa fase, abbia conseguenze sulla crisi. Il titolare della Farnesina ha ricordato anche l’appuntamento cruciale con la Conferenza di Berlino, invitando i colleghi Ue a spingere per l’individuazione di una data già in occasione del Consiglio affari esteri di venerdì 10 gennaio e ha sottolineato la necessità che l’Ue “non si sbilanci da una sola parte”, ma sia piuttosto “in prima linea per il dialogo e la moderazione”. Meno dettagli si hanno invece su quanto accaduto a Roma. È emerso come l’incontro tra Conte e Haftar sia durato ben tre ore, ma al termine del colloquio i due non hanno rilasciato dichiarazioni. Cionondimeno, gli eventi di oggi pomeriggio hanno fatto molto discutere in Libia. (segue) (Res)