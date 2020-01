Libia: Conte riceve Haftar a Roma, Di Maio al Cairo chiede a colleghi apertura su Sarraj (3)

- Citato dall’emittente “Libya al Ahrar”, il ministro dell’Interno del Governo di accordo nazionale di Tripoli, Fathi Bashagha, ha attribuito la notizia dell’incontro (poi saltato) tra Conte e Sarraj a una “campagna di propaganda promossa in Italia da voci finanziate dagli Emirati Arabi Uniti e volta a demoralizzare ”i combattenti allineati al Gna sul fronte. L’ambasciatore di Libia a Bruxelles, Hafed Ghaddur, ha invece chiarito che “non ci può essere dialogo con il criminale di guerra Haftar”. In giornata, Sarraj aveva invece incontrato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Nell’occasione, il premier libico ha ricordato che "da aprile l'altra parte (il generale Haftar) persiste nel suo impegno militare", e ha aggiunto: "Non vogliamo che la Libia divenga un terreno di guerra per procura. Vogliamo che l'aggressore fermi i suoi attacchi contro il governo libico legittimo riconosciuto a livello globale. Questo governo è legittimato e può fare appello agli alleati e a tutte le parti per difendersi. Abbiamo il diritto di concludere trattati e convenzioni con tutte le parti. L'abbiamo fatto in tutta trasparenza". Sarraj, che ha ottenuto l'appoggio militare della Turchia, ha anche negato che il suo governo abbia chiesto l'arrivo di mercenari e combattenti da Ciad, Sudan e altri paesi. "Siamo determinati a proteggerci e nessuno ci toglierà questo diritto", ha concluso. (Res)