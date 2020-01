Stati Uniti: inviato Jeffrey domani in Turchia e il 13 gennaio a Riad

- Il rappresentante speciale per la Siria e inviato speciale per la Coalizione internazionale contro lo Stato islamico, James Jeffrey, darà il via domani, 9 gennaio, a una visita in Turchia e Arabia Saudita che si concluderà il 13 gennaio. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato. In Turchia, il diplomatico incontrerà alti funzionari turchi e membri dell’opposizione siriana per discutere di temi di reciproco interesse, tra cui la situazione nel nord-est della Siria e l’attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza 2254 per risolvere il conflitto in Siria e i continui sforzi della Coalizione per assicurare una duratura sconfitta dello Stato islamico in Siria e in Iraq. Jeffrey giungerà a Riad il 12 gennaio per incontri con alti funzionari sauditi e discutere dei continui sforzi per promuovere la stabilità e la sicurezza in Siria. Sia in Turchia che in Arabia Saudita il diplomatico discuterà dei recenti sviluppi regionali per garantire un costante coordinamento sulla Siria e sugli sforzi per sconfiggere lo Stato islamico. (Res)