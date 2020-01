Brasile: oltre tremila profughi venezuelani vivono in edifici abbandonati a Boa Vista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre tremila rifugiati venezuelani vivono in edifici abbandonati nella capitale dello stato brasiliano di Roraima, Boa Vista. Lo rende noto oggi la segreteria del Lavoro e Welfare dello stato (Setrabes) al termine di un incontro con i responsabili dell'operazione Accoglienza, piano del governo brasiliano che gestisce le procedure di rifugio in Brasile per i profughi dal Venezuela e dell'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr). Secondo i dati ufficiali, gli immigrati hanno trovato accoglienza di fortuna in totale in 11 edifici tra pubblici e privati nella capitale. Inoltre 6.200 venezuelani vivono in 13 centri d'accoglienza ufficiali allestiti nello stato e oltre 25.300 sono stati già trasferiti e accolti presso altri stati brasiliani tra aprile 2018 e novembre dell'anno scorso. (segue) (Brb)