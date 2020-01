Brasile: oltre tremila profughi venezuelani vivono in edifici abbandonati a Boa Vista (2)

- Secondo il sondaggio effettuato dalla Setrabes, l'edificio che ospita il maggior numero di persone è quello che ospitava la sede della segretaria per la gestione e l'amministrazione strategica, nel quartiere di Sao Francisco, a nord della città, dove vivono 568 persone (191 uomini, 181 donne e 196 bambini). Presso l'edificio che ospitava il quartier generale del Dipartimento di istruzione statale, in centro, sono invece ospitati 418 residenti (140 uomini, 140 donne e 138 bambini). I locali occupati sono catalogati e monitorati dalla task force dell'operazione Accoglienza che visita quotidianamente i siti e, oltre a fornire servizi sanitari di base, informa i venezuelani sulle modalità di internalizzazione e la gestione dalla distribuzione dei migranti tra i 27 stati della federazione e l'offerta di lavoro per loro. (segue) (Brb)