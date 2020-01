Brasile: oltre tremila profughi venezuelani vivono in edifici abbandonati a Boa Vista (3)

- Secondo le stime dell'Unhcr, alla data del 31 dicembre del 2019, complessivamente il 16 per cento della popolazione venezuelana ha già lasciato il Paese, circa 4,7 milioni di persone. Il Brasile, con il quinto più grande contingente di rifugiati venezuelani, è una delle principali destinazioni per i rifugiati, insieme a Colombia, Perù e Cile. Lo stato brasiliano di confine, Roraima, conta il più grande contingente di immigrati venezuelani. Circa 500 attraversano il confine ogni giorno. La maggior parte viaggia in altre parti del paese e del mondo, ma una parte considerevole resta nello stato. Nel 2018, la popolazione di Roraima era stimata in 576,5 mila residenti. Nel 2019 ha raggiunto i 605,7 mila residenti. L'aumento è stato trainato dagli immigranti in arrivo, così come dai bambini, compresi i bambini di genitori venezuelani, nati nello stato l'anno scorso. (segue) (Brb)