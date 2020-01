Libia: Casini, oggi malinteso preoccupante, da Conte opportuna convocazione capigruppo

- Pier Ferdinando Casini, presidente dell'Interparlamentare italiana, sostiene che "il malinteso insorto oggi tra la presidenza del Consiglio italiana e quella libica è assai preoccupante e richiede un pronto intervento da parte italiana per recuperare un corretto rapporto con Serraj, che peraltro è stato da noi sostenuto in questi anni come premier indicato dalle Nazioni Unite. Mi auguro - afferma in una nota - che l'opposizione italiana concorra ad un lavoro comune con il governo e, in questo senso, la convocazione dei capigruppo da parte di Conte è stata opportuna. Certo, la giornata odierna non ha contribuito a semplificare le cose".(Com)