Iraq: Egitto, ministero Esteri invita le parti ad astenersi dall’escalation

- Il ministero degli Esteri del Cairo ha invitato le parti in Iraq e nell’area del Golfo ad astenersi dal precipitare nelle violenze reciproche. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero degli Esteri del Cairo. “L’Egitto segue con grande preoccupazione gli sviluppi in corso in Iraq, nell’area del Golfo e dell’escalation militare”, rende noto il ministero. A tal proposito, “l’Egitto invita le parti ad astenersi dall’avviare una spirale di violenza e di valutare le ripercussioni che scaturirebbero da questa escalation, compresa la destabilizzazione della regione e l’ulteriore perdita di vite umane”.(Cae)