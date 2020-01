Iran: Conte convoca maggioranza e opposizione venerdì a palazzo Chigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato per venerdì prossimo, alle 9, i capigruppo di maggioranza e opposizione a palazzo Chigi. Nel corso della riunione, che si svolgerà alla presenza dei ministri degli Esteri e della Difesa Luigi Di Maio e Lorenzo Guerini, saranno affrontati i dossier sulla Libia e sulla crisi in Iraq, dopo lo scontro tra Stati Uniti e Iran. "La convocazione delle opposizioni da parte del presidente del Consiglio sulla crisi in Medio Oriente e in Libia, è un fatto positivo, ancorché tardivo e ripetutamente sollecitato da Forza Italia - ha commentato Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera -. In un Paese serio, le crisi internazionali si affrontano coinvolgendo l'intero Parlamento. A maggior ragione ciò vale per l'Italia, visto che fino ad ora le prestazioni, nei ruoli di mediatori, del nostro ministro degli Esteri e del premier hanno lasciato molto a desiderare, collezionando vistosi insuccessi. Compreso il mancato incontro di oggi a Roma con il premier del Governo di accordo nazionale libico, Fayez Al-Sarraj, il quale non ha evidentemente gradito la presenza a Roma, nella stessa giornata, del generale Khalifa Haftar".(Rin)