Argentina: a Buenos Aires baraccopoli senza acqua da sei mesi

- Trecento famiglie della principale baraccopoli di Buenos Aires, la "Villa 31 di Retiro", la più prossima al centro della città, denunciano la mancanza del servizio di acqua potabile da oltre sei mesi e il pericolo, con le temperature estive, sia di incendi che della diffusione di malattie infettive come il colera. "I pompieri hanno manifestato timori circa la possibilità della propagazione di incendi ma anche che sorgano malattie come il colera e altre che trovano terreno fertile a fronte della mancanza d'acqua" ha dichiarato un rappresentante di quartiere al quotidiano "Pagina 12". "I servizi sanitari e di accesso all'acqua potabile sono un diritto umano, non possono esistere residenti della città più ricca del paese a cui manchino", hanno denunciato deputati dell'opposizione che puntano il dito contro l'amministrazione della città, in mano a una coalizione di centrodestra guidata dal sindaco Horacio Rodriguez Larreta. (segue) (Abu)