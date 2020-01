Argentina: a Buenos Aires baraccopoli senza acqua da sei mesi (2)

- La scorsa settimana l'esplosione di un trasformatore della società di distribuzione elettrica Edenor ha prodotto l'incendio di due case. L'intervento dei pompieri è stato reso più difficile per l'assenza di acqua. "Il pronto soccorso ha ricoverato due donne e sette bambini per inalazione di ossido di carbonio dovuta a questo incendio", ha spiegato il capo della stazione n.4 dei pompieri della città, Juan Cruz Giordano. La compagnia di distribuzione dell'acqua, Aysa, afferma che dato che l'urbanizzazione della "Villa 31" non è stata ancora censita nel catasto non è possibile effettuare la stesura della rete idrica. I residenti del quartiere affermano che la stesura spetta quindi al governo della città e reclamano una soluzione urgente a questo problema che è stato definito come "una potenziale bomba ad orologeria". (Abu)