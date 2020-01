Libia: Delmastro (Fd'I), figuraccia internazionale per colpa di incompetenti

- Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo in commissione Esteri, sottolinea che "la storia della inadeguatezza e della irrilevanza politica del governo Pd-M5s segna oggi un altro significativo capitolo con il presidente del Consiglio presidenziale libico, al Sarraj, che diserta il vertice di palazzo Chigi. Una figuraccia internazionale - rimarca in una nota - che mette in serio imbarazzo una nazione come l'Italia che sulla vicenda libica dovrebbe avere un ruolo di primissimo piano e che invece si ritrova ad essere relegata ai margini per colpa di incompetenti che anche in politica estera continuano a fare solo danni".(Com)