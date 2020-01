Italia-Emirati: Riccardo Maria Monti nominato nuovo presidente Associazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riccardo Maria Monti già presidente dell'Ice e di Italferr, oggi responsabile di Triboo azienda quotata leader in Italia nell'e-commmerce e digital marketing, è il nuovo presidente dell'Associazione Italia-Emirati Arabi. Lo riferisce una nota dell’Associazione. Monti lavorerà a stretto contatto con Badr Al Olama, co-presidente dell'associazione e direttore della divisione aerospazio di Mubadala, e con Franco Frattini, presidente onorario dell'associazione nonché attuale presidente di sezione del Consiglio di Stato e presidente della Società italiana per l'organizzazione internazionale (Sioi). L'Associazione Italia-Emirati Arabi, il cui segretario generale è Nicola Martinelli, promuove lo sviluppo ed il consolidamento delle relazioni culturali ed economiche tra i due paesi. "La nomina alla presidenza dell'Associazione Italia- Emirati Arabi mi onora", ha sottolineato Riccardo Maria Monti. L'ex presidente di Ice ha osservato inoltre che con il co-presidente Badr al Olama "ci sarà il massimo impegno per cogliere importanti traguardi nella collaborazione tra i nostri due paesi, specialmente in vista di Dubai Expo2020".(Res)