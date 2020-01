Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, giovedì 9 dicembre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.30 - Palazzo civico, sala Carpanini: Riunione della IIIª Commissione (pres. Andrea Russi). Odg: audizione Rsu e lavoratori Auchan.Ore 11.30 - Palazzo civico, sala Carpanini: Riunione della IV Commissione (pres. Fabio Versaci). Odg: Programmazione lavori.Ore 14.00 - Palazzo civico, sala Carpanini: Riunione della IIª Commissione (pres. Roberto Malanca) in seduta congiunta con la Iª Commissione (pres. Marco Chessa) e la Vª Commissione (pres. Massimo Giovara). Odg: Illustrazione delibera "proposta di progetto unitario di riqualificazione del complesso della Cavallerizza Reale - presa d'atto".Ore 16.00 - Palazzo civico, sala Carpanini: Riunione della Commissione speciale Decentramento (pres. Maura Paoli) Odg: Programmazione lavori. (segue) (Rpi)