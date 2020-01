Rifiuti: Costa, su sito Giugliano competenza è della regione Campania

- Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, sottolinea che "sorprende non poco leggere le dichiarazioni di questi giorni della regione Campania circa il commissariamento per la bonifica dell’area vasta di Giugliano. Sorprende che proprio la Regione, a cui spetta la competenza, urli alla 'dimenticanza di governo'". Fin dall’ordinanza di protezione civile numero 425 del 2016, continua costa in una nota, "la regione Campania è indicata come l’amministrazione competente subentrante al commissario che aveva, sempre con ordinanza, una prima scadenza al 30 luglio 2019, poi prorogata al 16 dicembre scorso. Il Commissariamento aveva, come è giusto che sia, una fine. Cosa ha fatto la Regione per prepararsi al passaggio di consegne annunciato almeno da quattro anni? Perché nessuno della Regione ha risposto a commissario quando, prima che scadesse il mandato, ha chiesto indicazioni sul prosieguo delle attività? Lui stesso dice, con nota numero 1 del 16 dicembre 2019 di 'non aver avuto alcun riscontro'. Secondo la legge, che la Regione ben conosce o dovrebbe conoscere, dal 16 dicembre spetta all’amministrazione regionale farsi carico del sito. Il resto sono solo polemiche sterili che sembrano nate per generare caos". (segue) (Com)