Energia: Brasile, Petrobras sospende transito navi in stretto di Hormuz

- La compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras ha dichiarato di aver sospeso il traffico navale nello stretto di Hormuz in Medio Oriente per questioni di sicurezza, a seguito dell'attaccato alle basi militari statunitensi in Iraq da parte dell'aviazione iraniana. Secondo quanto riferito in una nota "la compagnia valuta sistematicamente i cambiamenti nelle rotte delle sue navi al fine di evitare tratti che mettano a rischio la sicurezza delle sue operazioni". Petrobras rende noto inoltre che la misura non porterà "alcun impatto sull'approvvigionamento di carburante in Brasile" e che "tutte le operazioni continuano a essere monitorate e valutate". Lo stretto di Hormuz è considerato il più importante punto di transito per la fornitura globale di petrolio. Attraverso il canale, situato tra l'Oman e l'Iran, passa oltre un quinto del petrolio mondiale. (Brb)