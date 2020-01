Legge elettorale: D'Incà, raggiunta quadra, in Aula supereremo ultime riserve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Rapporti col Parlamento, Federico D'Incà, su Twitter annuncia che è stata "raggiunta la quadra sulla legge elettorale. Il punto di partenza è un proporzionale con soglia di sbarramento al 5 per cento. Per questo risultato - prosegue - ringrazio le forze di maggioranza che hanno lavorato al tavolo per la stesura del ddl. Col confronto in Aula supereremo le riserve rimaste". (Rin)