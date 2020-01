Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniREGIONE- L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, formazione, scuola e diritto allo studio universitario, politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino partecipa all'inaugurazione e all'intitolazione del nuovo centro anziani di Amatrice alla memoria dell'Assistente capo della Polizia di Stato in quiescenza Rocco Gagliardi, vittima del sisma del 24 agosto.Amatrice (RI), nuovo centro anziani nell'area Anpas in località San Cipriano (ore 11)- L'assessore al Turismo e alle pari opportunità della Regione Lazio, Giovanna Pugliese interviene alla conferenza stampa "La Corsa di Miguel edizione 2020". A moderare l'incontro Cecilia Frielingsdorf e Federico Pasquali, organizzatori della Corsa di Miguel. Introduce l'incontro il giornalista Valerio Piccioni. Saranno presenti Alfio Giomi, presidente Fidal, Claudia De Stefanis, responsabile comunicazione della rappresentanza in Italia della commissione Europea, Ana Tito, ministro dell'Ambasciata della Repubblica Argentina in Italia, Angelo Diario, presidente commissione Sport di Roma Capitale, Antonino Mancuso, coordinatore dei docenti di educazione fisica del Miur Lazio, Simone Menichetti, Segretario Uisp Roma, Mario Atzori, simbolo del podismo torinese, Giorgio Lo Giudice, giornalista.Regione Lazio, via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 (ore 11:20)VARIE- Conferenza stampa di presentazione dell'edizione "invernale" degli Sport Open Days. Interverranno: Angelo Diario, presidente X Ccp Sport, benessere e qualità della vita, Fabio Spadaccia, Ssd Viva Dance, Beatrice Salvati, Asd Capitolina Scherma e Silvia Tomassetti, Accademia Romana D'Armi.Campidoglio, aula Giulio Cesare (ore 12)- Conferenza stampa di presentazione del Lazio Club Montecitorio 1900. Saranno presenti i deputati promotori del gruppo e il presidente della S.S. Lazio, Claudio Lotito.Montecitorio, sala stampa, via della Missione, 4 (ore 14:30)- Presentazione del libro "Ritorno a Birkenau" di Ginette Kolinka. Dialogheranno con l'autrice la giornalista e scrittrice Concita de Gregorio e lo scrittore e critico letterario Emanuele Trevi. L'incontro è organizzato da Biblioteche di Roma con le Associazioni della Casa della Memoria e della Storia e in collaborazione con la casa editrice Ponte alle Grazie.Casa della Memoria e della Storia, via San Francesco di Sales 5 (ore 18)