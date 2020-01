Venezuela: Commissione interamericana per i diritti umani annuncia visita nel paese dal 3 al 7 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) ha confermato la sua visita in Venezuela dal 3 al 7 febbraio. La visita è stata sollecitata dal deputato di opposizione e autoproclamato presidente ad interim Juan Guaidò. “La commissione conferma il suo interesse alla visita e annuncia la sua disponibilità a realizzarla tra il 3 e il 7 febbraio”, si legge in un comunicato diffuso dalla Cidh. (segue) (Brb)