Libia: Italia non firma comunicato finale dopo riunione al Cairo (2)

- "I paesi dell'Unione europea possono essere protagonisti sul dossier libico già a partire dalla riunione del 10 gennaio del Consiglio affari esteri premendo su una data della conferenza di Berlino che porti "risultati concreti", ha detto Di Maio ai colleghi di Francia, Egitto, Cipro e Grecia. "Non serve solo una conferenza, ma anche un risultato concreto", ha sottolineato il capo della diplomazia di Roma. Di Maio ha ritenuto la dichiarazione finale approvata troppo sbilanciata e nella riunione aveva invitato a moderazione. "Stamattina (l'Alto rappresentante Ue per la politica estera) Josep Borrell ha incontrato (il capo del Governo di accordo nazionale, Fayez al Serraj. Stiamo lavorando duramente e dobbiamo sentire tutti il peso delle nostre responsabilità. Non dobbiamo spaccare l'Unione europea in questo momento", ha osservato il titolare della Farnesina. "Il processo di Berlino non ci deve vedere sbilanciati da una sola parte, bensì in prima linea per il dialogo e la moderazione. Di Libia parliamo in consiglio europeo venerdì", ha aggiunto. (Cae)