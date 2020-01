Autostrade: crollo viadotto su A6, entro il 7 marzo completati lavori di ripristino (2)

- Tra dicembre e i primi giorni di gennaio, prosegue la nota di Autostrada dei Fiori, sono state completate le opere di fondazione e le nuove spalle del ponte. I lavori proseguono nonostante il movimento franoso sia ancora in corso e l’area del versante montuoso non sia ancora stata stabilizzata dagli enti competenti. La zona è monitorata con appositi sensori che ne registrano l’andamento che - come avvenuto già in alcune circostanze nel mese di dicembre a seguito delle forti piogge che hanno interessato l’area - bloccano, al superamento di determinate soglie di sicurezza, sia il traffico autostradale in carreggiata sud sia i lavori di ricostruzione che vedono impegnati diversi uomini e mezzi. Per consentire una completa e puntuale conoscenza e avanzamento del progetto di ricostruzione, Autostrada dei Fiori ha dedicato all’interno del proprio sito una apposita sezione nella quale, oltre alla descrizione del progetto e al cronoprogramma delle diverse fasi dei lavori, è disponibile il rendering del nuovo viadotto e il "Piano speditivo della viabilità", documento che regola la riapertura al traffico della tratta interessata dall’evento franoso dello scorso 24 novembre 2019 sottoscritto da tutti gli enti e soggetti interessati presso la Prefettura di Savona. (Rpi)