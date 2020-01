Rifiuti Roma: Ama, dal 23 al 27 dicembre oltre 600 interventi per recupero materiali ingombranti abbandonati

- Lotta senza quartiere all’abbandono abusivo e indiscriminato dei rifiuti ingombranti su suolo pubblico anche durante il periodo festivo appena trascorso. "Tra il 23 e il 29 dicembre - rende noto Ama in un comunicato - le squadre in servizio su tutto il territorio comunale, con mezzi e attrezzature speciali adatte alla raccolta di questa tipologia di materiali, hanno effettuato oltre 600 interventi, rimuovendo e avviando a corretto recupero oltre 50 tonnellate di materiali abbandonati illecitamente su aree pubbliche. Le squadre operano su una pianificazione quotidiana che riguarda il territorio di tutti i municipi, sulla base anche delle segnalazioni inviate dai cittadini attraverso il Numero Verde 800867035 e l’app di Ama. I materiali rimossi vengono poi selezionati e tutti avviati ai centri di trattamento e recupero". La Municipalizzata capitolina per l’Ambiente "è fortemente impegnata nel combattere fenomeni di inciviltà, fonte di degrado per la nostra città, sanzionabili dal 'Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani' con multe fino a 500 euro. Purtroppo, casi del genere non sono facilmente sanzionabili in quanto occorre cogliere il trasgressore in flagranza di reato. Si ricorda che sono 3 i canali gratuiti messi a disposizione dei cittadini per disfarsi agevolmente di quei materiali che non possono e non devono essere assolutamente conferiti nei cassonetti stradali: i Centri di raccolta aziendali aperti tutti i giorni, il servizio di ritiro a domicilio al piano strada per i materiali fino a 2 metri cubi di volume e la raccolta mensile domenicale con 'Il tuo quartiere non è una discarica' ". Ama "invita tutti i romani ad utilizzare questi canali di raccolta per incrementare le percentuali di materiali da avviare a riciclo e garantire il decoro di Roma".(Com)