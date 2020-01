Tafida: Meloni, oggi bellissima notizia, un abbraccio alla famiglia e grazie al Gaslini

- "La piccola Tafida esce dal reparto di rianimazione dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova ed è stata trasferita in un hospice per cure riabilitative. I medici dicono che è stabile e che inizia a respirare autonomamente. Una bellissima notizia, che commuove e riempie il cuore di gioia. Un abbraccio a Tafida, ai suoi genitori e un ringraziamento speciale al personale sanitario del Gaslini per il lavoro straordinario che hanno fatto e continueranno a fare". È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, commentando la vicenda di Tafida Raqeeb, la bimba di 5 anni trasferita il 15 ottobre 2019 all'ospedale Gaslini da Londra, dopo la battaglia avviata dai genitori perché non le venisse interrotto il supporto alle funzioni vitali come chiesto dal Royal London Hospital dove era stata giudicata incurabile.(Com)