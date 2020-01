Iraq: governo tedesco condanna attacchi Iran contro basi coalizione

- Il governo tedesco ha condannato i lanci di missili effettuati nella scorsa notte dall'Iran contro basi delle coalizione internazionale antiterrorismo in Iraq. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Per il ministro della Difesa tedesco, la presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) Annegret Kramp-Karrenbauer, “ora è necessario fare tutto il possibile per calmare la situazione, è decisivo fermare la spirale” delle tensioni. A tal fine, il governo federale “sfrutterà tutte le possibilità, tutti i canali”.(Geb)