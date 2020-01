Rifiuti Roma: Vignaroli visita Stato maggiore difesa Valle Galeria per fare punto su sito Monte Carnevale

- Il presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, Stefano Vignaroli, si è recato oggi con un rappresentante del XII Municipio e dei cittadini presso il distaccamento dello Stato Maggiore della Difesa di Ponte Galeria, in prossimità del sito di Monte Carnevale. La visita ha permesso di fare il punto sulle preoccupazioni condivise e sulle azioni da intraprendere in merito all'autorizzazione unica ambientale del Comune di Roma del 31/12/2019, che individua un sito di stoccaggio di rifiuti nella Valle Galeria. (Com)