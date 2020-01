Milano: Scalo Romana entro gennaio sul mercato, a giugno la vendita

- Entro la fine di gennaio Fs Sistemi Urbani lancerà una manifestazione d'interesse per lo scalo di Porta Romana, che verrà venduto entro giugno di quest'anno. Lo hanno fatto sapere l'amministratore delegato della società del gruppo Ferrovie dello Stato Umberto Lebruto e l'assessore all'Urbanistica del Comune di Milano Pierfrancesco Maran alla commissione consiliare dedicata al destino dei sette scali ferroviari milanesi. Lo scalo Romana è quello che ospiterà il villaggio olimpico in occasione dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 e successivamente sarà trasformato in un campus residenziale per gli studenti. Sarà dotato di 1.260 letti con 70 camere singole e 630 camere doppie. "Abbiamo lanciato un piano molto fitto per essere pronti per il 2026. Nel mese di gennaio lanceremo una manifestazione d'interesse al mercato per ricercare un investitore-sviluppatore e riteniamo che entro giugno del 2020 avremo la possibilità di scegliere chi comprerà tutto il lotto di Porta Romana. Per quanto riguarda la parte tecnica di abbattimento del rischio delle bonifiche da realizzare sui terreni di porta Romana, siamo partiti come gruppo Fs, abbiamo lavorato a quattro mani con le amministrazioni e siamo in dirittura d'arrivo per le analisi del rischio, quindi il progetto delle bonifiche. Questo significa che chi compra l'area, saprà perfettamente quanti soldi dovrà spendere per bonificare i terreni", ha fatto sapere Lebruto a margine della commissione. Le strutture dovranno essere pronte entro il giugno 2025, quando saranno affidate a chi gestirà i Giochi olimpici. (segue) (Rem)