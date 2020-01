Milano: Scalo Romana entro gennaio sul mercato, a giugno la vendita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scalo non ospiterà al suo interno una stazione ferroviaria, come inizialmente previsto. "Negli ultimi mesi abbiamo valutato che con la nuova stazione probabilmente si sarebbe lasciata la vecchia fermata inutilizzata e la stazione all'interno dello scalo non sarebbe stata utilizzata dagli altri abitanti del quartiere. Quindi la decisione che abbiamo preso anche con Regione Lombardia e Ferrovie, e stabilito in Collegio di Vigilanza, è che anziché ricostruire ex novo la stazione, lavoreremo a un grande ammodernamento della stazione esistente", ha annunciato Maran in commissione. I lavori prevedono un ammodernamento e abbellimento generale della stazione ferroviaria di Porta Romana, il superamento delle barriere architettoniche tramite ascensori e scale mobili, il collegamento con la stazione della metropolitana 3 di Lodi Tibb, ma soprattutto l'interramento di cinque metri dei binari che attraversano lo scalo Romana, per una lunghezza di circa cento metri, "garantendo in questo modo - ha spiegato l'assessore - la possibilità di andare a piedi dalla stazione metropolitana di Lodi fino alla zona della Fondazione Prada, tagliando circa un quarto d'ora di attraversamenti pedonali". Sarà il Gruppo Fs, in particolare Rfi, a realizzare gli interventi sulla stazione e sui binari, attingendo - ha spiegato Lebruto - dagli extra oneri, che l'investitore dovrà anticipare. (Rem)